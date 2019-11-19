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Beden eğitimi öğretmenlerine "Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü" anlatıldı

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentteki beden eğitimi öğretmenlerine "Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü" anlatıldı.

19.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:40Beden eğitimi öğretmenlerine
Kırşehir Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından kentteki beden eğitimi öğretmenlerine "Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü" anlatıldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan "Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü" hakkında, spor şubesi tarafından kentte görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve okul yöneticilerine bilgi verildi.
Toplantıda konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, okul spor faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi, okullarda sporun sevdirilerek daha fazla öğrenciye ulaştırılması gerektiğini söyledi.
Spor faaliyetleriyle ilgili her türlü işlemlerin bakanlık tarafından oluşturulan yeni sistem ile daha rahat uygulanacağını aktaran Şahin, beden eğitimi öğretmeni ve idarecilerin işlemlerini daha kolay yapmaları ve koordinasyonun sağlanması için spor modülünün öneminden bahsetti.
İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, "Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü"nü anlatarak, beden eğitimi öğretmenlerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Yüksel Yılmaz, federasyon temsilcileri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

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Kaynak: AA

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