Bedenimi Kaybettim Filmi

Bedeninden ayrılmış bir el, ait olduğu vücudu bulmak için laboratuvardan kaçarak yola koyulur. Ancak yol boyunca karşısına üstesinden gelmesi gereken birçok engel çıkar. Pizza kuryesi olan Naoufel’e kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan el, önüne çıkan güvercinler ve sıçanlarla mücadele eder. Elin vücuttan nasıl ayrıldığının cevabı ise Naoufel ve Naoufel’in kütüphane çalışanı Gabrielle’e olan hislerinde saklıdır. Yönetmen :
Jérémy ClapinSenaryo:
Jérémy Clapin, Guillaume LaurantFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
J'ai perdu mon corps/ I Lost
My BodyYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
81 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
17.01.2020 Bedenimi Kaybettim Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.