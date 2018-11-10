Bedenler Durdu, Kalpler 'Ata'yı Andı

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde, saat tam 09.05'de sokaklarda hayat 1 dakikalığına durdu.
Zorlu savaş yıllarının ardından, Türk milletinin tek vücut olarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldı. Yurdun dört bir yanında siren seslerinin yükselmesiyle beraber vatandaşlar bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçti. Taksici, manavcı, çöpçü gibi bir çok meslekten olan çalışanlar ve vatandaşlar da ellerindeki işlere bırakarak hazır ola geçti. Vatandaşların siren sesi sona erene dek hazır oldan ayrılmadıkları göze çarptı. - ESKİŞEHİR
Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:22