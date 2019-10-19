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Bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaptılar

Bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaptılar -Sivas'ta ortaokul öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaparak destek verdiSİVAS - Sivas'ta ortaokul öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde...

19.10.2019 18:06
Bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaptılar
- Sivas'ta ortaokul öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaparak destek verdi
SİVAS - Sivas'ta ortaokul öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaparak destek verdi.
Sivas erkezde bulunan Şehit Talha Emre Zileligil Ortaokulu öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı Türk Bayrağı koreografisi yaparak destek verdiler. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan yaklaşık 250 öğrenci okul bahçesinde çizilen Türk Bayrağına bedenleri ile şekil vererek koreografilerini oluşturdular. Daha sonra öğrenciler asker selamı vererek hep bir ağızdan "Vatan sana canım feda, her Türk asker doğar" sloganları atarak İstiklal Marşını okudular. O anlar ise havadan da görüntülendi.
Bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaptılar

Barış Pınarı Harekatı, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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