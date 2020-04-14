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Bedensel engelli Abdülhamit'ten anlamlı bağış

MERSİN'de, bedensel engelli Abdülhamit Ekin (27), 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na babasının cep telefonundan çenesi ve burnunu kullanıp mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu.

14.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:04
Bedensel engelli Abdülhamit'ten anlamlı bağış

MERSİN'de, bedensel engelli Abdülhamit Ekin (27), 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na babasının cep telefonundan çenesi ve burnunu kullanıp mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan, bedensel engeli nedeniyle ellerini ve bacaklarını kullanamayan Abdülhamit Ekin, anlamlı bir harekete imza attı. Koronavirüs önlemler kapsamında yapılan 'evde kal' uyarısı nedeniyle çok sevdiği tekerlekli sandalyesiyle çıkıp gezemeyen Ekin, Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu. Babasının cep telefonundan çenesi ve burnunu kullanarak mesaj yazan Abdülhamit 10 TL bağış yaptı.

'BABA BU AY FATURAN BİRAZ YÜKSEK GELECEK'

Abdülhamit'in anlamlı davranışını anlatan baba Fahrettin Ekin, "Abdülhamit bedensel engelli, ancak birçok şeyi anlayıp idrak edebiliyor. Yanına gelip oturduğumda 'Baba bu ay faturan biraz yüksek gelecek bana kızma' dedi. Cep telefonumdan çenesini ve burnunu kullanarak mesaj atmış ve 10 TL destekte bulunmuş. Bu hareketi bizi çok duygulandırdı. İmkanımız olsa daha fazla katkı sağlardık. Abdülhamit'i yaz-kış tekerlekli sandalyesi ile dışarıda dolaştırırdım. Dışarı çıkmayı çok seviyor ama Cumhurbaşkanımızın çağrısının üzerine 15 gündür evden çıkmıyor. Bizi de 'Dışarı çıkmayın' diye uyarıyor. Dama çıkacağım zaman bile 'baba maskeni tak' diyor. Dışarı çıkacağı günü iple çekiyor" diye konuştu.

Ekin, oğlunun en büyük hayalinin ise tüm Mersin mitinglerine katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Güncel
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