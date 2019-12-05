Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u (50) gasp amacıyla defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürsel Kızıldağ (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca baygınlık geçirdi.

30 BIÇAK DARBESİNDEN SONRA BOĞAZINI KESTİ

Geçen 17 Mart günü, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, tekerlekli sandalyesi ile kuruyemiş satarak geçimini sağlayan Muktedir Çapur, evinin girişinde öldürüldü. Vücuduna 30 bıçak darbesi aldıktan sonra boğazı kesilen Çapur'un katil zanlısı olarak Gürsel Kızıldağ ve Burak Gülfidan gözaltına alındı. Çapur'u öldürdükten sonra üzerindeki 160 lira ile 6 paket sigarayı aldığı belirlenen Gürsel Kızıldağ tutuklandı. Burak Gülfidan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"PİŞMANIM, YAKINLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Gürsel Kızıldağ ile tutuksuz sanık Burak Gülfidan katıldı. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Gürsel Kızıldağ'a 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, Burak Gülfidan'ın ise 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütaala üzerine son savunmaları sorulan sanıklardan Burak Gülfidan,Gürsel Kızıldağ'ı engelleyemediğini belirterek, beraatini istedi.

Gürsel Kızıldağ ise pişman olduğunu söyleyerek, "Pişmanım. Yakınlarından özür diliyorum" dedi.

ALDIĞI CEZAYI DUYUNCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti Gürsel Kızıldağ'ı 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Burak Gülfidan'a ise 'yağma' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Kararı duyan Gürsel Kızıldağ, baygınlık geçirdi.