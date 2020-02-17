Haberler » Güncel » Bedensel engelli basketbolcu milli takım kampına çağrıldı - Haber

Bedensel engelli basketbolcu milli takım kampına çağrıldı

Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımında 4 yıldır forma giyen Esra Bozdemir, Antalya'da yapılacak milli takım kampına çağrıldı.

17.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:24Bedensel engelli basketbolcu milli takım kampına çağrıldı
Bedensel Engelliler Takımında 4 yıldır forma giyen Esra Bozdemir, 'da yapılacak milli takım kampına çağrıldı.

Bozdemir, milli takıma davet edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli Takımda kalıcı olmak istediğini belirten Bozdemir, şunları kaydetti:

"Bayrağımızı, ülkemizi, Niğde'mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 23-28 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan kampa katılacağım, sonra da maçlar için gün saymaya başlayacağım. Bana desteklerini esirgemeyen hocalarıma çok teşekkür ederim. Benim üzerimdeki katkıları çok fazla. Hepsine teşekkür ediyorum."

Gençlik ve İl Müdürü İlker Ötgünlü ise "Esra Bozdemir kardeşimizi tebrik ediyorum. Gayretinin karşılığını milli takıma seçilerek kanıtlamış oldu. Bizler takımımızın ve Esra kardeşimizin her daim yanındayız. Umuyorum ki daha başarılı sporcular yetiştirip, milli takımımıza göndereceğiz." dedi.

basketbol, Antalya, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 18:53:26