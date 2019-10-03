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Bedensel engelli basketbolcunun sponsor arayışı

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi.

03.10.2019 10:20Bedensel engelli basketbolcunun sponsor arayışı
Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi.
1907 Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydiğini belirten bedensel engelli milli basketbolcu, yaptığı açıklamada, "Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım." ifadesini kullandı.
Yeni sezonda İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olan Latife Selin, görüşlerini şöyle paylaştı:
"Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan ilk kadın oyuncu oldum. Anadolu Ajansı (AA) ile çok güzel bir röportaj yaptık ve bu sayede çok büyük bir kitleye ulaştım. Halen A Milli Takım'a gururla hizmet etmekteyim. Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım. Bu anlamda her kesimden destek bekliyorum."

basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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