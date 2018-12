Bedensel Engelli Çiftin Evliliği Herkese Örnek Oluyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:24



Afyonkarahisar'da yaşayan ve 9 yıl önce bakımevinde tanışıp yuva kuran Kutsal ve Ayşe Efe isimli engelli çiftin mutlu evliliği herkese örnek oluyor. Kendisi gibi bedensel engelli eşinin tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Kutsal Efe, "Aşk gerçekten engel tanımaz; yeter ki kalp engelli olmayalım, sevgi engelli olmayalım, düşünce engelli olmayalım" dedi.Kütahya Bakımevi'nden bundan 9 yıl önce tanışarak bir birini seven Kutsal ve Ayşe Efe çifti, aşkın ve sevginin engel tanımadığının kanıtı. Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrum katında yaşayan bedensel engelli çift, tek başlarına yaşadıkları yuvalarında kimseye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını kendilerine gideriyor."Allah herkese benim gibi evlilik nasip etsin"Eşine evlilik teklifi ettiğinde hemen kabul etmediği ve kabul ettirmekte biraz zorlandığını belirten Kutsal Efe, "Ben 9 sene önce bakımevine gittim. Bakım evine gittiğimde eşimi gördüm, Ayşe'yi gördüm. Hoşlandık, anlaştık, evlendik, yuva kurduk, geldik. Evlilik teklifimi hemen kabul etmedi. Biraz zorlandık. Herkes zorlar. Çok mutluyum, Allah herkese benim gibi evlilik nasip etsin. Ben çok mutluyum. Biz yalnızız, ikimiziz bir birimize bakıyoruz. Her hangi bir sorunumuzda yok şuanda ama bir tek temizlik yaptırmaya ihtiyacımız var evimize. Yoksa başka bir şeyimiz yok yani" dedi."Aşk gerçekten engel tanımaz, yeter ki kalp engelli olmayalım"Aşkın ve sevginin engel tanımadığını aktaran Efe, eşine olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:"Engelli olmamızın zorluklarını çekiyoruz. Bazı zorluklar var ama üstesinden geliyoruz. Eşimi sevmesem evlenir miyim? Eşime kitap yazdım, ama kitabım kalmadı. Kitabımın ismi 'Aşk engel tanımaz.' Aşk gerçekten engel tanımaz; yeter ki kalp engelli olmayalım, sevgi engelli olmayalım, düşünce engelli olmayalım. Gerisi hiç önemli değil. Rabbim her şeyin üstesinden geliyor. Sevgi olduktan sonra zorluklar hiç önemli değil. İnsanoğlu ne yaparsa yapsın, sevgi olduktan sonra hiçbir şey önemli değil. Allah büyüktür, sevgiler hiçbir zaman ölmeyecek. Bunu böyle bilin.""Engelliler kendilerini toplumdan soyutlamasın"Diğer engelli bireylere de tavsiyelerde bulanan Efe, engellilerin kendilerini toplumdan soyutlamaması gerektiğine dikkat çekti. Efe, "Ben engelli olduğum için küçük görmüyorum kendimi. Engelliler toplumdan soyutlamasınlar kendilerini. Kendilerini toplumdan soyutlarlarsa hiç bir şeyin hakkından gelemezler, hiçbirşeyi başaramazlar. Ben çok şeyi başardım. Hayatla barışık olacaksın, düşüncelerini saklamayacaksın. Seviyorsan. Seviyorum diyeceksin. Engelliysen engelliyim diyeceksin, bu kadar basit. Yeter ki düşünce engelli olmayalım" diye konuştu.Engelliler Kimsesizler ve Yaşlılar Federasyonu İl Temsilcisi Yıldız Değer ise, "Ayşe ve Kutsal Efe çifti çok mutlu bir eş, ben imreniyorum bunlara. Ayın 15'İnde bunların evlilik yıldönümünü kutlayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR