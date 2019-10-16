Haberler » Güncel » Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

Antalya'da bedensel engelliyi darbedip, 2 bin 900 lirasını gasbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

16.10.2019 18:52
Antalya'da bedensel engelliyi darbedip, 2 bin 900 lirasını gasbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yürüyen, bedensel engelli Mevlüt Karabulut (43), yanına yaklaşan bir kişi tarafından darbedildiğini ve ardından 2 bin 900 lirasının gasbedildiğini iddia ederek vatandaşlardan yardım istedi.
Vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Karabulut, sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan O.H. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin Karabulut'un ağzını kapatarak darbettiği ve yere yatırdıktan sonra parasını aldığı görülüyor.
Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

Antalya, Polis, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16 Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı
20:20 Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma iddialarına yalanlama
20:18 Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
20:18 Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada
20:18 Msb barış pınarı harekatı'nda etkisiz hale getirilen pkk-ypg'li terörist sayısı toplam 653 oldu
20:18 Kahramanmaraş'ta avustralya büyükelçiliği desteğiyle kodlama atölyesi açıldı
20:17 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...
16.10.2019 20:22:26