Bedensel Engelli Fatma, Evde Eğitimle Okuryazar Oldu

YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli Fatma Dilak, evde eğitim hizmetiyle hem hayata tutundu hem de okuma yazma öğrendi.Belden aşağısı tutmadığı için sokağa çıkamayan ve bu nedenle eğitime başlayamayan 12 yaşındaki Dilak, yaklaşık 2 yıl önce ailesine yaşıtları gibi okula gitmek istediğini söyledi.Maddi imkanları kısıtlı olan aile, Fatma'nın evde eğitim görebilmesi adına gerekli sağlık raporunu alabilmek için yaklaşık 1 yıl uğraştı. Gerekli raporu temin ettikten sonra Cumhuriyet İlkokuluna kaydı yapılan Fatma Dilak'ın eğitimi için öğretmen Gülşah Bayık gönüllü oldu.Haftanın 5 günü Fatma'ya evde eğitim veren Bayık, öğrencisine kısa sürede okuma ve yazmayı öğretti.Öğretmen Gülşah Bayık, öğrencisiyle geçen yıl tanıştıklarını ve kısa sürede kaynaştıklarını ifade etti.Fatma'nın çok yetenekli ve azimli olduğunu belirten Bayık, şöyle konuştu:"Öğrencimiz bedensel engelli. Onun için okula gidememiş. Fatma'nın ailesi geçen yıl evde eğitim için başvuruda bulunmuştu. Ben de bu eğitime gönüllü oldum. Geçen yıl eğitim ve öğretimin başlamasıyla onunla tanıştık, birbirimizi çok sevdik. Daha sonra ona özel bir program hazırlayarak eğitimine başladık. Kendisi çok azimli, kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Şu anda yaşıtları gibi okuyup yazabiliyor. Bu süreçte zaman zaman zorluklar da yaşadık. Benim pes ettiğim zamanlarda o bana destek oldu. Onun pes ettiği zamanlarda da ben ona destek oldum. Birbirimize adeta can suyu olduk. Ondaki okuma ve yazma aşkı bir mucize. Bunun yanında ailesinin bu sürece dahil olması da çok güzeldi.""Fatma beni kapıda bekler"Gülşah Bayık, öğrencisiyle duygusal bir bağ kurduklarını dile getirerek, "Fatma'nın evine hafta içi her gün geliyorum. Beni kapıda karşılar. Birlikteyken saatin nasıl geçtiğini fark edemiyoruz. Fatma geçen gün bana bir sürpriz yaptı. Haberim olmadan duygularını bir mektuba dökerek bana göndermiş. Mektubu okuduğumda çok duygulandım ve ağladım. Mektupta kullandığı 'Herkes okula giderken ben onlara bakıyordum' ifadesi beni çok duygulandırdı. Bana 'can suyum oldun' diyor. Ondaki okuma azmi sayesinde daha çok çalışıyoruz." diye konuştu.Fatma Dilak da eğitime başlamadan önce gününü televizyon izleyerek geçirdiğini ve okula giden yaşıtlarını görünce çok üzüldüğünü belirterek, okuma ve yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.Başarısını öğretmenine borçlu olduğunu ifade eden Dilak, "Öğretmenimi çok seviyorum. Onun sayesinde okuma yazma öğrendim. Her gün onu kapıda bekliyorum. O bana çok şey öğretti. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ortaokula da gideceğim. İnşallah ben de ileride öğretmen olurum. Bunu çok istiyorum ve çok çalışıyorum." dedi."Bu iş gönüllük esaslıdır"İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut da bir süre önce Fatma'nın ailesinin evde eğitim için kendilerini başvuruda bulunduğunu anlattı.Fatma'nın eğitimi için kısa sürede çalışma başlattıklarını aktaran Turğut, şöyle konuştu:"Fatma kızımız evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Devletimiz bu hizmeti çok önemsiyor. Amacımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Bizim için her fert aynı, herkesin eğitim almaya hakkı var. Bizler de bu çerçevede Fatma kızımıza eğitim vermekteyiz. Onun eğitimi bir örnek. Kendisi çok azimli ve başarılı bir öğrenci. Fatma kızımızı şu anda normal bir öğrenci seviyesinde. Onu ve Gülşah öğretmenimizi tebrik ediyoruz. Bu iş gönüllük esaslıdır, sevgiyle yapıldığı zaman başarı geliyor. Ailelere çağrımız, bu tür durumları bize iletmeleri. Bizler onlara her zaman yardımcı oluyoruz."