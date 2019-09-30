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Bedensel engelli gencin "amigoluk" hayali gerçek oldu

Cizre ilçesinde doğuştan bedensel engelli 21 yaşındaki Veli Öden'in amigoluk hayali Cizrespor taraftarları tarafından gerçekleştirildi.

30.09.2019 15:36Bedensel engelli gencin
Cizre ilçesinde doğuştan bedensel engelli 21 yaşındaki Veli Öden'in amigoluk hayali Cizrespor taraftarları tarafından gerçekleştirildi.
Öden'in amigoluk hayali hafta sonu Cizrespor Elazığ Belediye Spor karşılaşmasında gerçekleşti.
Cizre Ejderler Taraftar Grubu üyeleri, maçın devre arasında bedensel engelli Öden'i omuzlarına alarak tribüne taşıdı.
Grup üyelerinin yardımı ile tribüne çıkıp amigoluk yapan Öden, Cizrespor için tezahürat yaptırdı.

Baba Abdulkerim Öden, oğlunun en büyük sevgisi ve tutkusunun Cizrespor olduğunu söyledi.
Oğlunun takımın kendi sahasında oynadığı her maçı kar kış demeden saha içinde takip edip büyük bir sevgi ile izlediğini dile getiren Öden, "Bu futbol sevgisini kaybetmemesi için bizler de hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Çünkü bu hayatta sadece onunla bu mutluluğu ve coşkuyu yaşıyor." dedi.
Öden, oğlunun bu sevgisini bilen Cizre Ejderler Taraftar Grubu üyelerinin hem ona hem kendilerine jest yaptığını anlatarak, "Oğlumun amigoluk hayalini kısa süreliğine de olsa yerine getirdiler. Oğlumun bu mutluluğu yaşamasını sağladılar. Cizre Ejderler Taraftar Grubuna teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cizrespor, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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