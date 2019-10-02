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Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı

Iğdır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba" projesiyle bedensel engelli gençlere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

02.10.2019 17:19
Iğdır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba" projesiyle bedensel engelli gençlere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.
Türkiye genelinde sürdürülen proje kapsamında, Iğdır'da her çarşamba günü engelli gençlere yönelik farklı sportif faaliyetler yapılıyor.
Bu hafta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan etkinlikte, engelli gençler, yüzerek hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutlu Çarşamba" projesini çok önemsediklerini belirtti.
Engelli gençleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Yiğit, "Engelli bireylerin daha çok sosyalleşmeleri için Iğdır'da her hafta farklı branşlarda etkinlikler yapılmaktadır. Bu hafta yarı olimpik yüzme havuzunda yaptığımız yüzme faaliyetiyle engelli kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olduk. Bütün tesislerimizde antrenörlerimiz eşliğinde engelli bireylere sürekli hizmet sunmaktayız." diye konuştu.
Engelli sporculardan Ömer Üğdül de etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu anlattı.
Bedensel engelli olduğu için yüzmenin kendisine büyük yarar sağladığını aktaran Üğdül, "Bu projeyle hem spor yaparak kaslarımızın çalışmasını sağlıyoruz hem de gönlümüzce eğleniyoruz." ifadesini kullandı.
Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı

Çarşamba, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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