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Bedensel engelli kadın cinayeti şüphelisi eş ve kayınbirader tutuklandı

Antalya'da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan kadının eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.

25.09.2019 15:22Bedensel engelli kadın cinayeti şüphelisi eş ve kayınbirader tutuklandı

Antalya'da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan kadının eşi ve kayınbiraderi tutuklandı.


Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde 1771 Sokak'taki tek katlı müstakil evinde 10 yaşındaki oğlu Y.B. ile yaşayan bedensel engelli İnan B.'nin (45) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. İki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


M.B.'nin ifadesinde cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, cinayeti bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde olduğu arsayı alabilmek için işlediklerini söylediği bildirildi. H.B.'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.


Zanlılar tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını gören ve yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B.'nin de ifadesinde olay gecesi evinde annesiyle tartışan amcası H.B.'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği bildirildi. Küçük çocuk ifadesinin ardından Alanya'da yaşayan dayısına verildi.


Olayın ardından olay yeri yakınında araçta yakalanan H.B. gözaltına alınırken, kaçtığı Isparta'da yakalanan M.B. Antalya'ya getirildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ANTALYA


Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
VATANDAŞ:Allahım, çocuklar acı çekmesin, üzülmesin, onlara vereceğin acıyı üzüntüyü biz yetişkinlere ver.
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