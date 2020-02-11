Bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Konya
'da bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.
Meram ilçesi Yunus Emre mahallesi Erkuş sokaktaki iki katlı evin üst katında soba bacası tutuştu. Mahalle sakinlerinin haber
vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine yayılan alevleri söndürdü.
Yangında, evde bulunan bedensel engeli Hatice Erdoğan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.
Hatice Erdoğan'ın birlikte yaşadığı annesi Fatma Erdoğan'ın olay sırasında komşularında olduğu öğrenildi.