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Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası

Antalya'da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayında gözaltına alınan eşin, cinayeti oturduğu arsayı alabilmek için işlediğini söylediği öğrenildi.

25.09.2019 12:04Bedensel engelli kadının arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası
Antalya'da bedensel engelli kadının evinde bıçakla öldürülmesi olayında gözaltına alınan eşin, cinayeti oturduğu arsayı alabilmek için işlediğini söylediği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde 1771 Sokak'taki tek katlı müstakil evinde 10 yaşındaki oğlu Y.B. ile yaşayan bedensel engelli İnan B.'nin (45) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.B.'nin ifadesinde cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, cinayeti bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde olduğu arsayı alabilmek için işlediklerini söylediği belirlendi.

Şüpheli H.B.'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüpheliler tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını gören ve yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B.'nin de ifadesinde olay gecesi evinde annesiyle tartışan amcası H.B.'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği bildirildi.

Küçük çocuk ifadesinin ardından Alanya'da yaşayan dayısına verildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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