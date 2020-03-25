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Bedensel engelli kadının tekerlekli sandalyesi çalındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde beyin kanaması sonucu felç geçirip yüzde 97 engelli hale gelen Hediye Demirel'e (55), hayırseverin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye çalındı.

25.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:35
Bedensel engelli kadının tekerlekli sandalyesi çalındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde beyin kanaması sonucu felç geçirip yüzde 97 engelli hale gelen Hediye Demirel'e (55), hayırseverin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye çalındı. Sandalyesinin çalınmasından sonra evden çıkamayan Demirel, yardım istedi.

Olay, geçen pazar günü Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirerek konuşma, yürüme ve hareket etme yetilerini kaybederek yatağa mahkum olan Hediye Demirel'e hediye edilen akülü tekerlekli sandalye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Apartman yangın merdiveninde kilitliyken çalınan tekerlekli sandalyesi olmadan evden çıkamayan Demirel'in eşi Abdulğani Demirel, polise giderek şikayetçi oldu.

'TAMAMEN EVE MAHKUM DURUMDA'

Eşinin akülü tekerlekli sandalyesini çalanlara seslenen Abdulğani Demirel, "Elinizi vicdanınıza koyun, eşimi hayata bağlayan tekerlekli sandalyesini geri getirin" dedi. Eşinin tekerlekli sandalyesinin hayırseverler tarafından alındığını ifade eden Demirel, "Onu bir yerden bir yere götürmek istediğimizde tekerlekli sandalye onun eli ayağı oluyordu. Onu da bize hayırsever bir vatandaş bağışlamıştı. Eşimi hastaneye götürmek istediğimizde ya da dışarı çıkarmak istediğinizde her zaman o sandalyeyi kullanıyorduk. Sandalyeyi apartmanın yangın merdivenine koyarak kilitlemiştim. Birkaç gün önce onu kontrol ettiğimde tekerlekli sandalyenin yerinde olmadığını gördüm. O olmayınca gerçekten de hiçbir şekilde dışarı çıkaramıyoruz. Tamamen eve mahkum durumda. Yani bu vicdansızlara diyecek bir şey bulamıyorum. Bu vicdansızlığın olmaması gerekiyordu. Bu eşimin ihtiyacı olan bir şey. Bu bir gün lazım olan şey değil. Kendisinin sağlığı için olmazsa olmazı. Umarım bunu yapanlar sesimi duyarlar hırsızlık yapan her kimse vicdanı sızlar ve vicdanının sesini dinleyerek sandalyemizi yerine koyar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Kızıltepe, Güncel

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