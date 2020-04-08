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Bedensel engelli milli sporculardan "evde kal" çağrısına destek

Bedensel engelli milli sporcularından Cem Gezinci ve Hamide Doğangün, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdikleri videolarıyla "evde kal" çağrısına destek verdi.

08.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:22
Bedensel engelli milli sporcularından Cem Gezinci ve Hamide Doğangün, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdikleri videolarıyla "evde kal" çağrısına destek verdi.
Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan sporculardan Cem ve Hamide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu.
Tekerlekli sandalye milli basketbolcusu Cem Gezinci, olimpiyatların bir yıl ertelenmesinin çok iyi olduğunu belirterek, "Önemli olan insan sağlığı, insan sağlığını tehdit eden bu virüs için lütfen evde kal Türkiye." diye konuştu.
Bu süreçte herkesin evde kalmasını tavsiye eden milli atlet Hamide Doğangün ise,"Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi. Bu demek oluyor ki benim hazırlanmam için bir buçuk yıl kadar zamanım var ve ben bunu değerlendirerek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunları yapabilmem için ülkemin bu virüsü yenmesi gerekiyor. Gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım, ailemizi, çevremizi tehlikeye atmayalım. Hayat eve sığar." dedi. Bedensel engelli milli sporculardan ’evde kal’ çağrısına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Tokyo, Spor

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Bedensel engelli milli sporculardan "evde kal" çağrısına destek
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