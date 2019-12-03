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Bedensel engelli Murathan'ın en büyük hayali 'Engelliler Günü'nde gerçek oldu

Giresun'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için geldiği programda hayali gerçek oldu.

03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00Bedensel engelli Murathan'ın en büyük hayali 'Engelliler Günü'nde gerçek oldu
'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için geldiği programda hayali gerçek oldu.

Atatürk Meydanında düzenlenen programa 13 yaşındaki bedensel engelli Murathan Özyılmaz'da annesi Müteber Özyılmaz ile katıldı. Program sonrası polisleri gören Murathan Özyılmaz, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a söyledi.

Aktaş, Murathan'ın hayalini gerçekleştirmek için Giresun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferda Yılmaz'a talimat verdi. ekipleri tarafından polis aracına bindirilen Murathan, trafik timiyle beraber denetimlere katıldı.

Denetimlerin ardından polis aracıyla evine bırakılan Murathan Özyılmaz, "En büyük hayalim polis olmaktı ve orada polisleri görünce onlara, 'beni bir gün de olsa polis yapar mısınız?' dedim. Emniyet Müdürümüzde hayalimi gerçekleştirdi.Şu an bundan dolayı çok mutluyum" dedi. - GİRESUN

Dünya Engelliler Günü, Giresun, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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