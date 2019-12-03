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Bedensel engelli öğrencinin hayali ziraat mühendisi olmak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, doğum sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı bedensel engeli bulunan 5. sınıf öğrencisi Furkan Ardıç'ın hayali ziraat mühendisi olmak.

03.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:02Bedensel engelli öğrencinin hayali ziraat mühendisi olmak
'ın ilçesinde, doğum sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı bedensel engeli bulunan 5. sınıf öğrencisi Furkan Ardıç'ın hayali ziraat mühendisi olmak.
Afşinbey Ortaokulunda öğrenimine devam eden Furkan Ardıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir'i ziyaret etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, makamında ağırladığı Furkan Ardıç'a derslerinde başarı diledi.
Ziraat mühendisi olma hayali kuran Furkan'ı tebrik eden Demir, "Geçtiğimiz günlerde okul tarafından çıkartılan gazetede Furkan kardeşimizin haberini okudum. Derslerinde de başarılı olduğunu öğrendiğimiz Furkan'ın hayali ziraat mühendisi olarak aramıza katılmak. Bu özel gün dolayısıyla bugün aramızda. İnşallah ileride üniversiteyi kazanır, akademik eğitimini tamamlar ve meslektaşımız olarak aramıza katılır. Ayrıca öğrencimizin değerli ebeveynlerine göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziraat mühendisi olarak Afşin'e hizmet etmek istediğini belirten Ardıç, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Afşinbey Ortaokulu Müdürü Ahmet Kır da "Okulumuzun değerli öğrencisi Furkan kardeşimizin hayaline yönelik bir dokunuşu gerçekleştirdik. Bu konudaki duyarlılığı ve hassasiyeti için İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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