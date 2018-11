Bedensel Engelli Öğrencinin Servis Sıkıntısı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:11



MUĞLA'da yaşayan Mustafa Sert (55), bu yıl liseye başlayan doğuştan bedensel engelli oğlu İsmail Can Sert'i (14), araçta rampa olmaması nedeniyle servis aracına bindirilmediği için özel aracıyla her gün 22 kilometre getirip, götürüyor. Teneffüslerde oğlunun ihtiyaçlarını karşılayan ve okul çıkışında tekerlekli sandalyedeki oğlunu kucaklayarak aracına bindiren baba Sert, servise rampa yapılmasını ve oğluyla birlikte aynı servis aracıyla okula gidip dönmek istediğini söyledi. Menteşe ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Kuyucak Mahallesi'nde yaşayan Sert Ailesi'nin bedensel engelli oğlu İsmail Can Sert, geçen yıla kadar evine 8 kilometredeki Yerkesik 'te okudu. Belediyeden emekli baba Mustafa Sert, oğlunun servis aracına rahat binebilmesi için hem evlerinin yanına hem de okulun önüne seyyar rampa yaptırdı. Servis şoförlerinin ve arkadaşlarının da yardımıyla 8 yıl boyunca Yerkesik'te eğitim gören İsmail Can, bu yıl Turgutreis Anadolu Lisesi 'ni kazandı. Baba Mustafa Sert, oğlunun liseyi kazanmasıyla kendileri için zor bir sürecin de başladığını belirterek, "Oğlum Yerkesik'te okurken 8 yıl her gün okula onunla birlikte aynı araçta gittim, geldim. Ben olmadığım zamanlarda şoförler ve arkadaşları yardımcı oluyordu. Şimdi ise her şey zorlaştı. Çünkü servis aracında engelli rampası yok. Servisle anlaşma yapılmadan önce engelli düzenlemesi yapacağını söyleyen şoför ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, sözlerini tutmadı. Hatta sözleşmesinde tekerlekli sandalye düzenlemesi olan şoför bana, 'Senin oğlun için 18 kişilik kapasiteyi 15'e düşüremem' dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tekrar başvurdum. Bu yüzden servis aracını kullanamıyoruz. Oğlumla aynı araçta okula gelip gitmemin mevzuata aykırı olduğunu da söylediler. Ben olmazsam oğlum ne yapar" dedi.'AYDA EN AZ 500 TL AKARYAKITA ÖDÜYORUM'Oğlunu her gün kendi aracıyla 22 kilometre uzaklıktaki köyden okula getiren Sert, akşama kadar okul önünde bekliyor, oğluna yemek yediriyor, tuvalete götürüyor. Sert, "Belediyeden emekliyim. Ayda en az 500 lira akaryakıt parası ödüyorum. Oğlumu servisle götürmek istiyorum. Servise rampa yapılmasını ve oğlumla aynı servis aracıyla gidip dönmek istiyorum. Ben olmazsam oğlum okulda ihtiyaçlarını karşılayamaz" diyerek yetkililerden yardım istedi.Babasıyla okula gelip giden İsmet Can ise sadece okumak istediğini, babasının taleplerinin yerine getirilmesini istediğini söyledi.- Muğla