Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısı

Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısıMERSİN'de, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile öğrencilerinden uzak evde kalan piyano öğretmeni, besteci Dönay Üçgül, yazdığı ve seslendirdiği bestesi ile vatandaşlara...

08.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:51
Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısı
MERSİN'de, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile öğrencilerinden uzak evde kalan piyano öğretmeni, besteci Dönay Üçgül, yazdığı ve seslendirdiği bestesi ile vatandaşlara bir süre daha evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.
3 yaşında geçirdiği hastalık sonucu belden aşağısı felç olan Mersin'deki Nevit Kodalı Anadolu Güzel Sanatlar Lises piyano öğretmeni Dönay Üçgül (40), dünyayı etkileyen koronavirüs için beste yazıp, notaya döktü. Üçgül, bestesini piyanosunun başına geçerek, stüdyosunda seslendirdi.
Pamukkale Uluslararası Beste Yarışması'nda Türkiye birinciliği, İrlanda ve Mısır'da düzenlenen yarışmalarda ise dünya 3'ncülüğünün yanı sıra 1999 yılında yaptığı 'Umut' adlı albüm çalışması ile bilinen 19 yıllık öğretmen Üçgül, koronavirüs nedeni ile aylarca evde kaldığını belirtti. Üçgül, "Bu konudan ben de çok etkilendiğim için besteyi yaptım. Öncelikle şunu söylemem lazım, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri emek ve ciddi çalışmalarından dolayı biz çok mutlu kaldık. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Daha bitmedi ama şu an bu günlerde olabildiysek bu onların sayesindedir. Ben özellikle kendi adıma bütün sağlıkçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu besteyi de yazarken yaşadığımız olumsuz sonuçlardan dolayı, biliyorsunuz Türk milleti her zaman mücadelecidir, hırslıdır. Bu süreci atlatacağımızı biliyoruz ama biraz daha sabredelim kaygım, az kaldı yolun sonucu gözüküyor. Bu nedenle de bende böyle bir şey yazmaya karar verdim. Ortaya güzel bir eser çıktığına inanıyorum" dedi. Dönay Üçgül'ün yazdığı bestenin sözleri ise şöyle:
'Evde kal Türkiye'
Bu sabah yine haberlerde korona
Sağlıkçılar çalışıp bizim için savaşıyor
Çiçekler açacak, yine eski günlere
Hayat eve sığacak, evde kal Türkiye
Çiçekler açacak, yine eski günlere
Hayat eve sığacak, evde kal Türkiye
Evde kal Türkiye
Umutlu yarınlara evde kal Türkiye
Mersinimiz canımız, en güzel yanımız
Türkiye'deki vatanımız, milletimiz canımız
Yaz göründü aman ha
Bitmedi korona
Biraz daha sabredelim benim güzel milletim
Evde kal Türkiye
Umutlu yarınlara evde kal Türkiye
Neşeli sabahlara evde kal Türkiye Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Acun Ilıcalı’nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı’nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu’su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5’e düşürülmesi de Erdoğan’ın masasında Haber
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Diyarbakır’da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Haberler››Güncel››Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:51: Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haber 09:50: Buca Belediyesi 1 yılda 8 bin hayvana kucak açtı - Haber 09:47: Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi - Haber 09:47: Mithat Sancar: HDP kimsenin yedek gücü değildir - Haber 09:47: Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı - Haber 09:39: Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı - Haber 09:09: Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı - Haberler 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber