Bedensel Engelli Ölçer'in "Lise Diploması" Sevinci

Çorum
'da orta okul 3'üncü sınıfta geçirdiği rahatsızlık sonucu eğitim hayatını yarıda bırakan bedensel engelli Erhan Ölçer, Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu evde eğitim hizmetiyle 32 yıl sonra başladığı lise eğitimini tamamlayarak diplomasını Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den aldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ölçer, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim hizmeti vermeye başlamasıyla yeniden eğitim görmeye karar verdi. Başvurusu Milli Eğitim Müdürlüğünce kabul edilen Ölçer, kendisi için görevlendirilen öğretmenlerce evinde yapılan sınavları başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Ölçer'i evinde ziyaret ederek, 76.88 not ortalamasıyla tamamladığı Açık Öğretim Lisesinin diplomasını takdim etti.
Vali Çiftçi, ziyarette yaptığı açıklamada Ölçer'in hayata tutunma anlamında ibret alınacak bir hikayeye sahip olduğunu söyledi. 4 yıllık bir okulun 2,5 yıl içerisinde iyi bir not ortalamasıyla tamamlanmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Çiftçi, "Lise diplomasını kendisine takdim ediyoruz. Ancak bu bir son değil, bir başlangıç olmalı. Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmeye benzer. İlerlemezsen, gerilersin. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesinin açıl öğretim fakültelerinde eğitime devam edebilirsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.
Ölçer de 1984
yılında rahatsızlandığını ve tekerlekli sandalye imkanının olmamasından dolayı eğitim hayatına son vermek zorunda kaldığını söyledi.
Aradan 32 yıl geçtikten sonra devletin kendisi gibi olan vatandaşlara dışarıdan eğitim fırsatı sunduğunu anlatan Ölçer, "İçimde bir ukde olan lise eğitimini tamamlamak için başvurdum ve eğitimimi 2,5 yılda tamamladım. Allah devletimizden razı olsun. Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'ün de katkı ve yönlendirmeleriyle lise eğitimimi tamamlamış oldum." diye konuştu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:20