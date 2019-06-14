Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tango gösterisi beğenildi

SAMSUN'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kentte düzenlenen karne töreninde, bedensel engelli Sadık Remzi Şen (9) ile gönüllü dans eğitmeni beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'in (31) tango gösterisi de izleyenlerin beğeni topladı.

Samsun'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle Atakum ilçesindeki Bayındır İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, öğrenci velilerinin yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı. Karne töreni kapsamında öğrenciler, dans ve müzik gösterilerinde hünerlerini sergiledi. Törende, doğuştan bedensel engelli olan 3'üncü sınıf öğrencisi Sadık Remzi Şen ile gönüllü dans eğitmeni beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'in tango gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Küçük çocuğun tekerlekli sandalye ile tangoda gösterdiği performans, ilgiyle töreni izleyenler tarafından alkışlandı. Şen, gösterinin ardından öğretmeninden karnesini aldı.

'DANS EDERKEN MUTLU OLUYORUM'

Dans ederken çok mutlu olduğunu anlatan Sadık Remzi Şen, "Çağlar öğretmenimle birlikte dans etmeyi öğrendim. dans ederken çok mutlu oluyorum. Zamanını nasıl geçitğini anlamıyorum. Benim gibi olan arkadaşlarıma da tavsiyem dans etsinler. Çok eğlenecekler" dedi.

VELİLERE AKTİVİTE TAVSİYESİ

Öğretmen Çağlar Özdemir ise, bedensel engelli çocuklara dans yapmayı öğretmekten büyük mutluluk duyudunu belirtti. Velilere çocuklarının aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunan Özdemir, "Sadık'la uzun bir zamandır dans üzerine çalışıyoruz. Bugün de karne töreni için özel bir tango gösterisi yaptık. Özellikle engelli çocukların ailelerine tavsiyem evlatlarını evlere kapatmasınlar bu tür aktivitelere mutlaka yönlendirsinler" diye konuştu.

Gösteri ve törenin ardından öğretmenler, öğrencilere karnelerini verdi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte kentte bin 73 okulda, 245 bin 40 öğrenci ile 19 bin 926 öğretmen de yaz tatiline başladı.

- Samsun

Kaynak: DHA