14.06.2019 15:27
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Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı

Bedensel engelli Sadık karnesini tango yaparak kutladı

Samsun'da bedensel engelli Sadık Remzi Şen, gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile tango gösterisi yaparak karnesini kutladı.

Samsun'da bedensel engelli Sadık Remzi Şen, gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile tango gösterisi yaparak karnesini kutladı.
Samsun'da bin 73 okulda 245 bin 40 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Atakum ilçesi Bayındır İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, 9 yaşındaki bedensel engelli Sadık Remzi Şen ile gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir'in tango gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.
Doğuştan engelli Şen'in tekerlekli sandalye ile tangoda gösterdiği performans, ilgiyle izlendi.
Dans gösterisinin ardından öğretmeninden karnesini alan Şen sevinç yaşadı.
Şen, gazetecilere Özdemir ile dans etmeyi öğrendiğini söyleyerek, "Dans ederken çok mutlu oluyorum, zamanını nasıl geçtiğini anlamıyorum. Benim gibi olan arkadaşlarıma da tavsiyem, dans etsinler. Çok eğlenecekler." dedi.
Özdemir de bedensel engelli çocuklara dans yapmayı öğretmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Veliler, engelli çocuklarını sosyal hayatın içine katmaları için mutlaka aktivitelere katılmalıdır. Sadık ile uzun zamandır dans üzerine çalışıyoruz. Bugün de karne töreni için özel bir tango gösterisi yaptık. Özellikle engelli çocukların ailelerine tavsiyem, evlatlarını evlere kapatmasınlar, bu tür aktivitelere mutlaka yönlendirsinler." değerlendirmesinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise öğrencilere, yaz tatilinde aileleriyle sosyal etkinliklere katılmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Törene Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
Samsun, Güncel

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