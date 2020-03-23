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Bedensel engelli sporculardan "evde kal" çağrısı

Bedensel engelli milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çektikleri görüntüyle "evde kal" çağrısı yaptı.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:34
Bedensel engelli sporculardan
Bedensel engelli milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çektikleri görüntüyle "evde kal" çağrısı yaptı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun sosyal medya üzerinden "Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye" başlığıyla yayımladığı videoda, federasyonun çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.
Koronavirüse karşı "#EvdeKal Türkiye" etiketiyle yapılan paylaşımda, tekerlekli sandalye milli basketbolcusu Cem Gezinci ve Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın yanı sıra sporcular Abdülkadir Ünal (milli dansçı), Elke Lale van Achterberg (milli eskrimci), Büşra Ün (milli tenisçi), Bahattin Hekimoğlu (milli okçu), Ayşegül Pehlivanlar (milli atıcı), Sevilay Öztürk (milli yüzücü), Nesim Turan (milli masa tenisçi) ve Nazmiye Muratlı (milli halterci) çağrıda bulunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Spor

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