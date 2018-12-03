Bedensel Engelli Tamirci Etrafına Örnek Oluyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:49



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:49

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elleri ve ayaklarını tam kullanamayan 61 yaşındaki engelli Abdullah Demir, arızalı dikiş makinelerini tamir ederek geçimini sağlıyor.Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli 4 çocuk babası Demir, küçük yaşlarda kendi çabasıyla öğrendiği tamir işini, açtığı iş yerinde sürdürerek ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor.Kaymakamlığın verdiği engelli motosikletiyle iş yerine giden Demir, kullanmakta güçlük çektiği elleriyle dikiş makinesi başta olmak üzere çeşitli mutfak eşyalarını tamir ediyor.Engeline rağmen hayattan kopmayan Demir, yaşama azmi ve çalışkanlığıyla da çevresine örnek oluyor.Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimseye muhtaç olmadan evinin geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.Küçük yaşlarda ev aletlerini tamir etmeye başladığını anlatan Demir, "Azmimle birçok insana örnek olduğum için mutluyum. Küçük yaşımdan beri işlerle uğraşıyorum. Engelliyim diye hayata küsmedim, hep bir şeyler yapmaya çalıştım. 40 yılı aşkın bir zamandır bu işi yapıyorum. Eski ve yeni model dikiş makinelerini tamirini yapıyorum. Aldığım ücretle de aileme ve 4 çocuğuma bakıyorum Allah'a şükürler olsun 3 çocuğum okuyor ben de çalışıyorum. Çalışmak ayıp değil, avuç açıp dilenmek ayıptır." diye konuştu.Demir, kaymakamlığın verdiği engelli motosikletinin eskidiğini ve çoğu zaman arızalandığını dile getirerek, yetkililerden yeni bir motosiklet talep etti.