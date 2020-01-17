Haberler » Güncel » Bedensel engelli Yusuf'un karne hediyesi evinde verildi - Haber

Bedensel engelli Yusuf'un karne hediyesi evinde verildi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bedensel engelli Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret ederek karnesini verip akülü sandalye hediye etti.

17.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:31Bedensel engelli Yusuf'un karne hediyesi evinde verildi
'ın İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bedensel engelli Yusuf 'ü evinde ziyaret ederek karnesini verip akülü sandalye hediye etti.

Bismil Kaymakamı Yüksel, Bismil Anadolu Lisesi'nde okuyan bedensel engelli Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret etti. Yusuf'un karnesini teslim eden Kaymakam Yüksel, daha sonra kendisine akülü sandalye hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Yusuf ile ailesi Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür etti. Evlerinde ailenin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Yüksel, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bingöl, Bismil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:36  Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
19:39  Denizli sma hastası mehmet'in karne sevinci
19:38  Kız kardeşini öldürmekle suçlanan başkanın yargılanmasına başlandı
19:38  İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
19:38  Irak'ın kuzeyinde şehit olan Altınayak'ın ailesine acı haber ulaştı
17.01.2020 19:45:29