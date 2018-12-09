Bedensel Engelliler, 2020 Paralimpik Oyunları'na Kilitlendi

09 Aralık 2018 Pazar 11:15



09 Aralık 2018 Pazar 11:15

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na ilişkin, "2019 ve 2020'de, oyunlara katılmak için bütün branşlarda kota alma mücadelesi sürecek. Puanlı yarışmalar olacak. Dolayısıyla bu yarışmaları takip edip katılacağız, kota alacağız." dedi.Uztürk, bir toplantıya katılmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te göreve gelmesinin ardından aktif branş sayısının 18'e çıktığını, sporcuların yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara katılarak çeşitli dereceler elde ettiklerini söyledi.Rio Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıktan sonra Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerinin 43'üncülükten 34'üncülüğe çıktığını ancak esas bulunması gereken noktanın burası olmadığını aktaran Uztürk, "2017 yılı bizim açımızdan madalyaların yağdığı bir yıldı, 171,5 madalya kazanmışız. 2018 yılını resmi olarak 241 madalyayla tamamladık. Bunlar elbette kolay gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.Uztürk, bedensel engellilerin yarıştığı tüm spor dallarını desteklemeye çalıştıklarını ancak dövizde yaşanan gelişmelerin kendilerini de etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Çalışıyoruz ve inanıyoruz. Çünkü çocuklarımıza imkan verdiğimizde onların başarılı olduklarını görüyoruz. Bunu herhangi bir şekilde kısmak, o başarıların gelmemesi demektir. Onun için devletten aldığımız ödeneklerin dışında, sponsorluk anlamında da önemli hamleler yaptık. Bu sene 4 milyon liraya yakın ayni ve nakdi giriş oldu. Başarı olunca sponsorluk hikayeniz de pozitif yönde seyrediyor. İnşallah daha da artar. Ne kadar ekstra kaynak yaratabilirsek o kadar ekstra başarı katmış olacağız."Hedef 2020 Tokyo Paralimpik OyunlarıHedeflerinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bulunduğunu, tüm çalışmaların oyunlara daha fazla kategoride daha fazla sporcuyla katılmak üzerine yoğunlaştığına dikkati çeken Uztürk, "2019 ve 2020'de oyunlara katılmak için bütün branşlarda kota alma mücadelesi sürecek. Puanlı yarışmalar olacak. Dolayısıyla bu yarışmaları takip edip katılacağız, kota alacağız. Katılımcı sporcuda 50 sayısının üstüne çıkmaya çalışıp, götürdüğümüz sporcularla da madalya sayısını artırmaya çalışacağız. 2019 ve 2020 takvimi bu açıdan çok önemli." diye konuştu.Uztürk, özellikle federasyon bünyesine yeni kattıkları spor dallarında şartları zorladıklarını, tekerlekli sandalye eskrimde, paralimpik oyunlarına katılma şansı olan iki sporcuları bulunduğunu vurguladı.Yeni dallardan badmintonda da iddialı olduklarını anlatan Uztürk, "Uzak Doğu'da bizi zorlayan sporcular var. Çinliler, Japonlar bu konuda, masa tenisinde olduğu gibi etkililer ama biz de badmintonda paralimpik oyunlarında mutlaka yarışacak sporcularımız olacak. Orada da madalya kovalayacağımız çocuklarımız var, iddialıyız. Atıcılık, okçuluk, masa tenisi...Masa tenisi parladığımız branşlardan. Bu branşlarımız önemli, üzerilerinde biraz daha hassasiyetle duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.