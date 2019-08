- Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlarda madalya kazanmak

- Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlarda madalya kazanmakBedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Mersin'de çalışmalarını sürdürüyorMERSİN - Dünya Kupası ve 2020 olimpiyatlarına hazırlık için Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında Dubai'de yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek sporcuların belirleneceği Dünya Kupası'na hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek olimpiyatlara gitmek istiyor. 15 Ağustos'ta kampa giren Milli Takım, Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Önce Fransa'da yapılacak turnuva, ardından 7-15 Kasım tarihleri arasında Dubai'de yapılacak olan Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren sporcular, burada ilk 6'ya girerek olimpiyat kotası alıp, 2020 olimpiyatlarına gitmek istiyor. Her kategoride olimpiyatlara gitmek isteyen sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyalarla dönme hedefinde.Tanrıkulu: "Olimpiyatlara gidip madalya kazanmak istiyorum"Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan milli sporcu Dilba Tanrıkulu, 8 yıldır atletizmde sporu yaptığını söyledi. İlkokulda okul içinde yapılan yarışmalarda koşarken hocalarının kendisini beğendiğini söyleyen Tanrıkulu, "Ondan sonra atletizm yarışmalarına katıldım. O şekilde 8 yıldır da devam ediyor. Bugüne kadar çok iyi dereceler koştum. Derecelerim gittikçe iyi oluyor. En son 12.97 koştum. Şu an dünyada 7. sıradayım. Bunu ilk 5'lere indirmek istiyorum. Hedefim 2020 olimpiyatlarına gitmek. Olimpiyatlara da gidip madalya kazanmak istiyorum. Yapacağıma inanıyorum Önümüzde bir yarışma ve kasım ayında dünya kupası var. Oralarda hedefim derecemi 12.80'lere indirmek" diye konuştu.Enes Şahin: "Allah nasip ederse olimpiyat şampiyonu olurum"Sporcu Enes Şahin ise 5 yıldır bu sporu yaptığını kaydetti. Mahallede bir arkadaşıyla antrenmana giderek bu spora başladığını belirten Şahin, "Antrenmanda kendimin iyi olduğunu gördüm. Ondan sonra bu spora başladım ve 5 yıldır devam ediyorum. 100 metre ve uzun atlama yapıyorum. Her sene düzenlenen Türkiye şampiyonalarında derece yapıyorum. Geçen ay İtalya'da yapılan yarışmada 3. oldum. Hem Dünya Şampiyonası hemde olimpiyat barajını geçtim. Şimdi önümüzde Fransa'da yapılacak yarışma ve kasım ayında dünya şampiyonası var. Onlara hazırlanıyoruz. Hedefim öncelikle önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda madalya almak ve olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlarda da madalya kazanmak istiyorum. Allah nasip ederse olimpiyat şampiyonu olurum" şeklinde konuştu.Ahmet Sekmen: "Olimpiyatlarda 3-4 sporcudan madalya bekliyoruz"Antrenör Ahmet Sekmen de Milli Takım'ın 15 Ağustos'da kampa girdiğini söyledi. 26 Ağustos'a kadar Mersin'de kapta kalacaklarını dile getiren Sekmen, "Kamptan sonrada Fransa'da yapılacak yarışmaya gideceğiz. Hedefimiz orada elde edeceğimiz derecelerle Dünya Şampiyonası kotasını daha yükseltmek. Şu anda dünya kotasını geçen sporcu sayımız 18. Bunların 6'sı kadın, diğerleri erkek sporcumuz. Eskiden engelli sporcularının çoğunu aileler saklıyordu. İnsanlar çocuklarını toplum içerisine çıkarmaktan çekiniyorlardı ama engelli sporculardan başarılar gelince bu durum tersine döndü. Sporcu sayısı 3-4 iken şimdi dünya şampiyonası kotasını geçen 18 kişi var. Artık bedensel engelliler yarışması yaptığımız zaman 100 ile 150 sporcu ile yarış yapıyoruz. Biz olimpiyata kota almak için uğraşırken şu anda olimpiyatta artık nasıl madalya alabiliriz onun hesabını yapıyoruz. 7-15 Kasım arasında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılıp, orada kota alıp olimpiyatlara fazla sporcuyla gitmek istiyoruz. Şu anda 3 tane sporcumuz zaten kota almış durumda. Olimpiyatlarda 3-4 sporcudan madalya bekliyoruz" dedi.Ömer Cantay: "Dünya şampiyonası ikinciliğini altın madalya ile süslemek istiyorum"Tekerlekli Sandalye Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay da kendisinin de uzun süre yarışmalara katıldığını ifade etti. Şimdi ise artık antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Cantay, "Şu anda kendi branşımda 3 sporcu var. Önümüzde Fransa'da yapılacak yarışma var. Orada en iyi dereceyi alıp dünya şampiyonası ve olimpiyat barajını alacağız. Aslında şu anda barajları geçtik ama bizim rakiplerimiz hep iyi koştuğu için bizde tempodan düşmemiz lazım. Bizde bu kamplarda elimizden geleni yapıyoruz. Fransa'da iyi bir derece almayı düşünüyoruz. Daha önce dünya şampiyonalarında 2'incilik ve 4'üncülüklerimiz var. İnşallah şimdi o ikinciliği altın madalya ile süslemek istiyoruz. Buda olimpiyat öncesi iyi bir moral verecek. Şu anda elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Hedefimiz 2020'de bu emeğimizin karşılığını madalya ile süslemektir" ifadelerini kullandı."Olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum"Tekerlikli Sandalye Milli Takım sporcusu Hamide Doğangün ise 2008 yılından beri atletizm branşıyla ilgilendiğini ifade etti. Daha önce dünya 2'inciliği ve 3'üncülüğü bulunduğunun altını çizen Doğangün, "Ayrıca Avrupa şampiyonuyum. Ben 9 yaşında trafik kazası geçirdim. 2 yıl kadar evde oturdum. Daha sonra önce basketbola başladım ardından atletizm branşına yöneldim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak. Altın madalya almak istiyorum" dedi.