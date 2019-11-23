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Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı.

23.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:43
Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası, 'de yapıldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 13 ilden 34 sporcu katıldı.
Şampiyonada, erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar birinci, Muhammed Kaan Öztürk ikinci, 54 kiloda Serkan Çakmaz birinci, Hasan Korkmaz ikinci, Hasan Koçak üçüncü, 59 kiloda Nusret Şanlı birinci, Seyfettin Sevci ikinci, 65 kiloda Tolga Işık birinci, 72 kiloda Uğur Yumuk birinci, Mutlu Ünlü ikinci, Metin Fırat üçüncü oldu.
Erkekler 80 kiloda Hakan Dağ birinciliği, Nihat Yel ikinciliği, Gökhan Yıldırım üçüncülüğü, 88 kiloda Mahmut Toprak birinciliği, Murat Bulut ikinciliği, Kudret Bozoğlu üçüncülüğü, 97 kiloda Taner Altıntaş birinciliği, Mustafa Altınay ikinciliği, 107 kiloda İsmail Balandı birinciliği elde etti.
Kadınlarda 41 kiloda Fatma Akçadaşoğlu, 50 kiloda Leyla Karakuş, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam birinciliği kazandı.
Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası

Kocaeli, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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