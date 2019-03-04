Bedevi Kadınları Beyaz Perdeye Taşıyan Yönetmen İstanbul'da

Elite Zexer'in Sundance Film Festivali'nden ödüllü ve bununla birlikte toplam 16 ödülü bulunan uzun metraj filmi Sand Storm (Kum Fırtınası) ve 2 kısa filmi 15. Akbank Kısa Film Festivali'nde izlenebilecek. Sanatçı gerçekleştireceği Masterclass ile de sinemaya dair deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Genç gelin Elite Zexer'e dönüp "Benim kızım asla bunu yaşamayacak" dedi

Elite Zexer 2006 yılında fotoğrafçılık yapan ve Güney İsrail'in çeşitli köylerindeki Bedevi kadınlarını fotoğraflayan annesine eşlik etmeye başladı. Bedevi halkından çok etkilenen Elite Zexer, uzun seneler boyunca bölgeyi ziyaret etmeye devam etti ve bu ziyaretlerinde Bedevi kadınlarla çok yakın arkadaş oldu ve onların hikayeleri kalbine dokundu.

Annesi ile ziyaretlerinden birinde 19 yaşında bir kızın sevdiği genç yerine sadece ailesini memnun etmek için tanımadığı bir adamla evlendirilmesine tanık oldu. Düğün gecesi genç gelin kocasıyla tanışmayı beklerken Elite'e dönüp "Benim kızım asla bunu yaşamayacak" dedi. Elite'i derinden etkileyen bu olay Kum Fırtınası filminin çıkış noktası oldu.

Kum Fırtınası'nın çekimlerinden iki yıl önce Arapça öğrenmeye başlayan Elite Zexer, yabancı dilde ve yabancı bir kültürde uzun metrajlı bir film yapıp yapamayacağını görmek için ilk aynı konuyu ele alan Tasnim kısa filmini çekti. 140'ın üzerinde festivalde gösterilen ve birçok ödül kazanan bu kısa film, Kum Fırtınası için gerekli bütçeyi toparlamasına yardımcı oldu. Kum Fırtınası'nın senaryosu üzerinde dört sene boyunca çalıştı.

"Bedevi bir kadının fotoğrafı çekilirse sadece kendisi ya da çok yakın ailesi görebilir"

Elite Zexer, Kum Fırtınası filminin ilk gösteriminde yaptığı bir söyleşisinde, film ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bedevi kadınlardan oluşan bir oyuncu kadrosu seçemedim çünkü oldukça muhafazakar bir yapıya sahipler. Örneğin, Bedevi bir kadının fotoğrafı çekilirse sadece kendisi ya da çok yakın ailesi görebilir. Bu konuyu en başından beri bildiğimden Filistinliler'e giderek onlara kültür hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Dili öğrenmelerini sağladım, çünkü aynı dili farklı lehçelerle konuşuyorlar. Bu açıdan oyuncu kadromuz İsrail ve dışından toplandı."

Kaynak: Bültenler