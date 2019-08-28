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Bedia Akartürk, adını taşıyan müzede kadınlarla bir araya geldi

Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, kendi adını taşıyan müzede kadın yöneticiler ve ilçe protokolünün eşleriyle bir araya geldi.

28.08.2019 12:30 Bedia Akartürk, adını taşıyan müzede kadınlarla bir araya geldi
Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, kendi adını taşıyan müzede kadın yöneticiler ve ilçe protokolünün eşleriyle bir araya geldi.
Emmioğlu Mahallesindeki Bedia Akartürk Müzesi'nde düzenlenen kahvaltı programına katılan 78 yaşındaki sanatçı, kadınlardan gelen istek üzerine türkü söyledi.
Müzeye her gelişinde duygulandığını ifade eden Akartürk, "Müzeye geldiğimde hatıralarım canlanıyor. Buraya geldiğim zaman mutlu oluyorum. 2007 yılında kaybettiğim hayat arkadaşım Atilla Seller'in fotoğraflarını görünce duygulanıyorum. Çok güzel günlerimiz oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Bedia Akartürk, Güncel

Kaynak: AA

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