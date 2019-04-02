Bedia Özgökçe Ertan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Van büyükşehir belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan oldu. HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan, Van büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Van büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Van büyükşehir belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan ile ilgili seçim sonuçları ve Van büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Van büyükşehir belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Van büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Van aday yarışı ve Van seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Van Seçim Bilgileri

Van büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.281 olduğu belirlendi.

Van büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.281 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Van büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,37 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Van büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 654.040 olduğu belirlendi.

Van büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 512.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Van büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Bedia Özgökçe Ertan, Van yarışında % 53,79 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Bedia Özgökçe Ertan toplamda 260.297 adet oy sayısına ulaştı.

Bedia Özgökçe Ertan Kimdir?

Van'da dünyaya gelen Ertan, Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2004 Yerel seçiminde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın il genel meclisi üyesi oldu. 26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Uyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.

HDP Van büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.