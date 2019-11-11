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Bediha Taçyıldız 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu

Gaziosmanpaşalı milli muaythai sporcusu Bediha Taçyıldız, Belarus'ta düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

11.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:25Bediha Taçyıldız 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu
Gaziosmanpaşalı milli muaythai sporcusu Bediha Taçyıldız, 'ta düzenlenen Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, 4 dünya şampiyonluğunun yanına 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu da ekleyerek bir kez daha tarih yazdı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası Türk sporcuları başarılarına sahne oldu. Muaythai Milli Takımı 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla döndüğü turnuvada Gaziosmanpaşalı milli sporcu Bediha Taçyıldız, 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
ŞAMPİYONLUĞUNU MEHMETÇİK'E ARMAĞAN ETTİ
Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Bediha Taçyıldız, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Rus rakibiyle karşı karşıya geldi. Rus rakibine finalde şans tanımayan Taçyıldız, 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu. 4 kez de Dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu, bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı bir kez daha okutma başarısı gösterdi. Taçyıldız, kürsüde asker selamı vererek şampiyonluğunu Mehmetçik'e armağan etti.
(İHA)

Bediha Taçyıldız, Belarus, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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