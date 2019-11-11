Haberler » Spor » Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu - Spor

Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bediha Tacyıldız, Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

11.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:37Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu
Düzce Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bediha Tacyıldız, Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Büyükler Muay Thai Şampiyonası'nda 67kg da ringe çıkan başarılı öğrenci Bediha Tacyıldız, uluslararası müsabakalarda daha önce defalarca okuttuğu İstiklal Marşımızı bir kez daha okutma başarısını göstererek Ülkemizin, Düzce Üniversitesi'nin ve sevdiklerinin gurur kaynağı oldu. Birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Rus sporcuyla karşı karşıya gelen Milli Sporcumuz Bediha Tacyıldız, Rus rakibine de şans tanımadı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye ve Dünya Şampiyonu öğrencimiz Bediha Tacyıldız'ı başarılarından dolayı tebrik eder, gelişmesine katkı sağlayan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:46 Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor
15:44 Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray
15:42 Yılın Erkek Atleti ödülünün finalistleri belli oldu
15:39 FLAŞ
15:32 Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu
15:44 Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray
15:17 Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması: Sakat da olsa bizimle olmasını istiyorum
14:11 İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum
13:58 Juventuslu futbolcu Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı
12:57 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:51:34