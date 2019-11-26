Bedirhan saz çaldı, Vali Memiş türkü söyledi

ERZURUM'da, Şehit Murat Ellik İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın (10), Vali Okay Memiş'in makamında saz çaldı. Vali Memiş, Bedirhan'ın çaldığı türküleri seslendirdi.

Merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde oturan Bedirhan Aziz Aydın, geçen hafta babası Muhammet Aydın ile Cumhuriyet Caddesi'nde gezerken, Vali Okay Memiş'e rastladı. Şehit Murat Ellik İlkokulu'nun 4'üncü sınıfında okuyan Bedirhan, Vali Memiş'in yanına giderek, kendisini tanıtıp, bir süre sohbet etti. Memiş, saz çaldığını söyleyen Bedirhan ile babasını valiliğe davet etti. Bunun üzerine Bedirhan, babası Muhammet Aydın'la birlikte Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Bir süre valiliğin işleyişi ve çalışmalar hakkında sorular soran Bedirhan, daha sonra yanında getirdiği sazı çaldı. Memiş de Bedirhan'ın çaldığı türküleri seslendirdi. Vali Memiş, daha sonra Bedirhan Aziz Aydın'ı tebrik etti.