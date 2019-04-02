Bedri Ağaç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç oldu. CHP adayı Bedri Ağaç, Gümüşhane belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gümüşhane belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç ile ilgili seçim sonuçları ve Gümüşhane belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gümüşhane belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gümüşhane aday yarışı ve Gümüşhane seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gümüşhane Seçim Bilgileri

Gümüşhane belediyesi için toplam sandık sayısının 85 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi için açılan sandık sayısının ise 85 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gümüşhane belediyesi için katılım oranının ise % 80,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gümüşhane toplam seçmen sayısının ise 23.948 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.385 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Gümüşhane belediye başkan adayı olarak gösterilen Bedri Ağaç, Gümüşhane yarışında % 7,55 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Bedri Ağaç toplamda 1.410 adet oy sayısına ulaştı.

Bedri Ağaç Kimdir?

Gümüşhane'de1966'da dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Gümüşhane'de tamamladım. Sonra sırasıyla Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu ve Kara Kuvvetleri Ulaştırma Okulunu bitirdim. 20 yıl süre ile TSK Kara Kuvvetlerinde; Takım, Bölük, Tabur ve Kıt'a komutanlığı, Ulaştırma Okulu ve Lojistik Yönetim Okulu'nda öğretmenlik, Kolordu Karargahları ve NATO Karargahında, Plan subaylığı gibi görevleri başarıyla icra ettim. Yaklaşık olarak bir yıl yurt dışında, ABD ve Almanya'da eğitim aldım. ABD'de Virginia TEC. Universitesine bağlı ALMAC'da (Army Logistic Manegement Collage) (Ordu Lojistik Yönetim Koleji) Ust Düzey Lojistik Yönetici Yüksek Lisansı Eğitimi aldım ve bu eğitimi Olağanüstü Başarı ile tamamladım. Amerika, Almanya, Fransa, İspanya İtalya, Belçika, Hırvatistan. Bosna, Kosova ve Ukrayna'da çok sayıda uluslararası tatbikat, toplantı, seminer ve çalışmaya katıldım. Şerefle ve onurla hizmet ettiğim Türk Silahlı Kuvvetlerinden, hizmet süremi tamamlamayı mütakeakip Yarbay rütbesi ile kendi isteğimle emekli oldum. Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Boşnakça biliyorum. Evli ve bir çocuk babasıyım.

CHP Gümüşhane belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.