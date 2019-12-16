Bedri Baykam, McArt Talk Series Kapsamında Andy Warhol Sergisinde

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist'in 100'den fazla orijinal eserini sanatseverlerle buluşturan Andy Warhol sergisinde, McArt Talk Series devam ediyor. McArt Talk Series'in üçüncüsü; 18 Aralık Çarşamba akşamı Bedri Baykam ile gerçekleşecek.

Andy Warhol sergisinde sanatseverlerle bir araya gelecek olan Bedri Baykam, 'Sanat Tarihi Haritası' üzerine özel bir sohbet gerçekleştirecek. Popüler sanatı kavramsal olarak değerlendirecek olan Bedri Baykam aynı zamanda son kitabı 'Sistem Eleştirileri' için de bir imza seansı gerçekleştirecek.