Bedri Taş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR EĞİL belediye başkan adayı olan Bedri Taş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR EĞİL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Bedri Taş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR EĞİL adayı Bedri Taş kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR EĞİL adayı Bedri Taş yüzde kaç oy aldı?

Bedri Taş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR EĞİL belediye başkan adayı olarak gösterilen Bedri Taş EĞİL ilçesinde % 1,05 oranında oy almıştır. EĞİL ilçesinde % 1,05 oranında oy olan Bedri Taş adlı Bağımsız adayı toplamda 118 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR EĞİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.