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Bedriye teyzenin köy yumurtalarını Vefa Grubu tüketiciye ulaştırdı

Bilecik'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 66 yaşındaki Bedriye Taban'ın baktığı tavuklardan elde ettiği yumurtaları, Vefa Sosyal Destek Grubu marketlere ulaştırdı.

24.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:32
Bedriye teyzenin köy yumurtalarını Vefa Grubu tüketiciye ulaştırdı
Bilecik'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 66 yaşındaki Bedriye Taban'ın baktığı tavuklardan elde ettiği yumurtaları, Vefa Sosyal Destek Grubu marketlere ulaştırdı.
Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde evinin bahçesinde baktığı tavuklardan elde ettiği yumurtaları satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Taban, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak tedbirler kapsamında satış yapamadığını söyledi.
Görevliler, köye gelerek yumurtaları teslim alıp satışı için ilçedeki marketlere götürdü.
Hayriye Taban (66), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesinde baktığı 90 tavuğu ile hayatını geçirdiğini söyledi.
Tedbirler kapsamında evde kaldığını, pazara gidip satış yapamadığını belirten Taban, şöyle konuştu:
"Haftada 300 yumurta elde ediyorum, koronavirüs sebebiyle pazarlara götürüp satamadığımız yumurtalar bozulacaktı. Ben de Türkiye'nin her yerindeki yaşlıya, mazluma ulaşan Vefa Sosyal Destek Ekibine ulaştım. Sağ olsunlar gelip yumurtaları aldılar. Allah onlardan razı olsun, Allah yardımcıları olsun. Bundan sonra da gelip yumurtalardan alacaklarını söylediler, devletimizden ve görevi başında olan tüm görevlilerden Allah razı olsun."
Taban, her gün Türkiye'nin bu salgından kurtulması için dua ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gölpazarı, Kurşunlu, Bilecik, Güncel , Haber
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