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Bedük'ün "Bey Fendi"si görücüye çıkıyor

Bedük bölünerek çoğalıyor. Yeni projesi Bey Fendi, Londra'nın ünlü kulüplerinden Baker Street'teki Playa'da gösterişli bir parti ile hayata geçiyor.

11.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:37Bedük'ün "Bey Fendi"si görücüye çıkıyor

, yeni projesi "Bey Fendi" yi 'da görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.& ;

Bedük, müziğe ilk başladığı günden bu yana hep kendi yaptığı elektronik dans müziğini canlı enstrümanlarla, grubu eşliğinde sahneye taşımaya alıştırmışken, bu defa kendi kariyerinden farklı olarak ilk defa funky house, tech house DJ'i olarak plakların başında kabine geçiyor. Bu yeni DJ kariyerine de yeni bir isim getiren Bedük, kendi albümleri, konserleri devam ederken bir yandan da bu yeni DJ projesine "Bey Fendi" ismini verdi.& ;

İlk defa 14 Aralık'ta Londra Playa'da kariyerine start vereceği Bey Fendi'ye yine Londra'da yaşayan başarılı müzisyen ve prodüktörler Mert Tunay (Mért) projesiyle destek verirken, Hakan Özkan da (Thousand Fingers) projesiyle ünlü müzisyene o gece eşlik edecek. Bedük, şimdiden muhteşem, sıradışı olacağı kesin görünen "London Over Night!" partisinden sonra 2020'nin ilk aylarında Bey Fendi, bir mini albümle de muzik severlerin karşısına çıkacağının müjdesini veriyor.


Fendi Çanta, Londra, Bedük, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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