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BEE'O'dan suda çözünür Propolis damla

BEE'O "Propolis-Arı Sütü-Ham Bal Çocuk" karışımı ile propolis ve arı sütünü, miniklerin kolayca tüketebileceği lezzette ve doğallıkta sunuyor.

23.09.2019 13:44BEE'O'dan suda çözünür Propolis damla
BEE'O "Propolis-Arı Sütü-Ham Bal Çocuk" karışımı ile propolis ve arı sütünü, miniklerin kolayca tüketebileceği lezzette ve doğallıkta sunuyor.
BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, BEE'O, çocukların günlük propolis ve arı sütü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. İlave yağ, şeker, katkı, koruyucu, boyar madde içermeyen yüzde 100 doğal formu ile çocuklar için güvenli bir beslenme rotası sunan BEE'O kovandan elde edilen üç değerli arı ürününü aynı kavanozda buluşturuyor.
Suyun yanı sıra süt, meyve suyu gibi içeceklere de damlatılarak kolaylıkla tüketilebilen ürünün, yetişkinler için günde 20-80 damla, çocuklar için ise günde 10-40 damla arası tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Çocuklar için kolay tüketim imkanı sunan, ılık ya da soğuk içeceklerde tamamen çözünebilen BEE'O Suda Çözünür Damla Propolis, tamamen doğal besin içeriği ile biyolojik aktivitesi korunarak ve İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında test edilerek tüketicilere sunuluyor.

Propolis, Ekonomi

Kaynak: AA

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