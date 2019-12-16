Haberler » Ekonomi » BEE'O'dan yılbaşına özel tatlar - Ekonomi

BEE'O'dan yılbaşına özel tatlar

Yılbaşında en çok tercih edilen lezzetlerden olan çikolataya, BEE'O'dan yüzde 100 doğal, propolisli ve ham ballı alternatifler geliyor.

16.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:42BEE'O'dan yılbaşına özel tatlar
Yılbaşında en çok tercih edilen lezzetlerden olan çikolataya, BEE'O'dan yüzde 100 doğal, propolisli ve ham ballı alternatifler geliyor.
BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, arı ürünlerini herkesin sevebileceği formlara dönüştüren BEE'O, "Propolisli Ham Ballı Çikolata" ve "Ham Ballı Yer Fıstıklı Truffles Çikolata Mix" ürünleriyle yılbaşı hediyelerine lezzet ve doğallık katıyor.
BEE'O'nun, günlük fenolik flavonoid ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olan el yapımı "Propolisli Ham Ballı Çikolatası"nın kaplamasında, sadece bitter kakao ve propolis yer alırken, içinde ise ham bal ve propolis dolgu olarak bulunuyor. İlave yağ, şeker, koruyucu ve katkı içermeyen ürün, tamamen doğal ve tadı lezzetli bir yılbaşı hediyesi alternatifi oluşturuyor.
"BEE'O Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Truffles Çikolata Mix"in de çikolata kaplamasında sadece bitter kakao ve propolis bulunuyor. İçi ham bal, propolis, yer fıstığı ve fındık dolgulu çikolatalardan oluşan doğal ve katkısız ürün, çocuklar ve yetişkinlerin severek tüketmesi için 6'lı ve 12'li çeşitleri ile sunuluyor.

Fındıklı, Propolis, Yılbaşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:14 Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
13:13 Bankacılık sektörü 2020 için güçlü sinyal veriyor - Ekonomi
13:08 Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti - Ekonomi
12:56 Vergi ve harç tahsilatlarında düzenleme - Ekonomi
12:55 Google: Türkiye'de yeni Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorundayız - Ekonomi
12:46 Personel alımı duyurusu, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Ekonomi
12:27 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak - Ekonomi
12:14 Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verdi - Ekonomi
11:55 Babadan kalan 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Ekonomi
11:19 Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklaması, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi - Ekonomi
16.12.2019 13:15:24