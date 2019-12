BEE'O, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'ndan ödülle döndü

BEE'O UP Propolisli Şurup, "Annelik Doğanda Var" teması ile bu yıl sekizincisi düzenlenen İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda "Annelerin Seçimi Yılın Ürünü Ödülünü" kazandı.BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. BEE'O UP Propolisli Şurup, halk oylaması ile Annelerin Seçimi Yılın Ürünü Ödülünü alarak, ödül sayısını 30'a çıkarttı ve 286 firmanın katılım gösterdiği fuara damgasını vurdu. Sektörde farklı bir noktada konumlanan BEE'O, imza attığı projeler ve başarılarıyla, ödüllerini artırıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, birçok yeniliğe ve inovatif çalışmaya öncülük ettiklerini belirterek, "Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kovandan sofraya prensibi ile ürettiğimiz yüzde 100 doğal ürünlerimiz ve kalite anlayışımızla arı ürünlerini yeni katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz ve insanların doğanın bu gücüne daha kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı."Bu ödülün halk oylaması ile verilmiş olması bizim için çok değerli ve anlamlı"Samancı, bu yıl İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda ziyaretçilerle bir araya gelerek keyifli 3 gün geçirdiklerini aktararak, "Öncelikle standımıza olan yoğun ilgi için çok teşekkür ediyor ve aldığımız olumlu geri dönüşler için mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu mutluluğun bir diğer sebebi ise, BEE'O UP Propolisli Şurup ile Annelerin Seçimi Yılın Ödülü kategorisinde ödüle layık görülmemizdir. Biz BEE'O ailesi olarak çocukların beslenmesine anne hassasiyetiyle yaklaşıyor, doğadan aldığımız gücü yüzde 100 doğal ve besleyici haliyle çocuklarımıza sunuyoruz. Dolayısıyla bu ödülün halk oylaması ile verilmiş olması bizim için çok değerli ve anlamlı. Biz dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de kovandan sofraya felsefesiyle yürüttüğümüz yolcuğumuzu yenilikçi vizyonumuzla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Propolisli şurup ürününe değinen Samancı, şunları kaydetti:"Propolisi çocukların severek tüketebileceği lezzetlerden olan portakal suyu ve ham bal ile tatlandırdık. Ayrıca anneler çocuklarına bu ürünü güvenle versinler diye ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi eklemedik. Propolisli Şurubu geliştirmemizdeki ilk amaç, çocukların propolisi severek tüketmesi için annelere doğal bir çözüm sunmaktı. ve ürün tüketicilerimiz ile buluştuğu günden bu yana, annelerden kullanımının pratik olduğu ve çocuklarına kolaylıkla içirebildiklerine dair birçok olumlu dönüş aldık. Annelerden aldığımız bu memnuniyet mesajları bizi her zaman çok motive etti. Bugün ise mutluluğumuz bu muhteşem ödül ile daha da arttı ve tüketicilerimiz sayesinde bu gururu bir kere daha yaşadık."Alınan ödül ve başarıların kurdukları entegre bir yapıya dayandığına işaret eden Samancı, "Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile ürettiğimiz propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal ve bunlardan ürettiğimiz inovatif katma değerli ürünlerimizi 13 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu sayede sadece arıcılığa değil aynı zamanda ülkemizin güçlü bir ekosisteme sahip olmasına katkı sağlıyoruz." dedi.Samancı, ürünleri, Türkiye'de e-ticaret siteleri "www.beeo.com.tr" üzerinden, 25 bin eczane ve 2 bin 500 perakende satış noktasında tüketicilerle buluştururken aynı başarıyı yurt dışında da sürdürdüklerini ifade ederek, "Amerika'da ise e-ticaret sitemiz www.bee-and-you.com üzerinden; ayrıca Amazon, CVS, Wallmart, E-bay'de ve 3bin 500 perakende satış noktasında ürünlerimiz yer alıyor. Biz BEE'O olarak Türkiye coğrafyasının en değerli arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.