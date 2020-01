BEE'O Polen, her öğün için vitamin desteği sağlıyor

BEE'O Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle alınması gereken günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor.BEE'O Propolis 'ten yapılan açıklamaya göre, bitkilerin üreme hücrelerinden polen, dünyadaki "tek tam gıda" olarak tanımlanıyor.Arılar tarafından yavru beslenmesinde ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanılan polen, insanların günlük beslenmesine katkıda bulunuyor.Bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler, fenolik ve flavonoid maddelerle değerli bir besin maddesi olan BEE'O Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle alınması gereken günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor.Polenin içeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri, folik asit, biotin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller yer alıyor. Bu sayede polen, günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.Yetişkinlerin günde 2-4 tatlı kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı doğrudan ya da sevdikleri ılık/soğuk gıdaların içerisine ilave ederek tüketmesi tavsiye ediliyor.BEE'O Polen, 100 gramında 2 miligram vitamin B2 (Riboflavin) içeriyor. Günde 2-4 tatlı kaşığı tüketildiğinde, bu miktar günlük B2 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılamaya yardımcı oluyor. Vitamin B2 (Riboflavin), normal enerji oluşum metabolizmasına, mukozanın, kırmızı kan hücrelerinin, cildin, görme yetisinin, demirin metabolizmasının korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor.BEE'O Polen, 100 gramında 13 miligram demir (Fe) içeriyor. Günlük 2-4 tatlı kaşığı tüketildiğinde, bu miktar günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılamaya yardımcı oluyor. Demir, normal enerji oluşum metabolizmasına, kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin oluşumuna, vücutta oksijen taşınmasına, bağışıklık sisteminin fonksiyonuna, yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına, çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunuyor.BEE'O Polen, 100 gramında 3,5 mg çinko içeriyor. Günlük 2-4 tatlı kaşığı polen tüketildiğinde, bu miktar günlük çinko ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılamaya yardımcı oluyor.Çinko (Zn), normal makro besin ögeleri metabolizmasına, A vitamininin metabolizmasına, protein sentezine, kemiklerin korunmasına, saçın korunmasına, tırnakların korunmasına, cildin korunmasına, görme yetisinin korunmasına, bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkı sağlıyor.Bileşiminde yaklaşık yüzde 20 protein bulunan BEE'O Polen, bu özelliğinden dolayı özellikle sporculara spor öncesi ve sonrası öğünlerde kullanılması için de öneriliyor.BEE'O Polen'den "Sözleşmeli Arıcılık" yöntemiBEE'O, Türkiye 'de ilk defa hayata geçirdiği "sözleşmeli arıcılık" modeliyle arı ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlanıyor.BEE'O, uzman ekibinde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışıyor, eğitim ve malzeme desteği veriyor.Türkiye genelinde 2 bin 500 sözleşmeli arıcı ve 350 bin arı kovanı ile çalışmalarına devam eden BEE'O, uyguladığı sözleşmeli model ile her bir arıcının ürettiği ürünleri kesin olarak hangi rakamdan alacağının taahhüdünü de vererek bu şekilde "adil ticaret" sağlıyor.Sözleşmeli arıcılardan toplanan polenin, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent laboratuvarlarında test edilerek kalitesi ve gıda güvenliğine uygunluğu doğrulanıyor.Öte yandan, BEE'O, yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sattığı her ürünün 1 TL'sini arıcılara daha modern ekipmanlarla üretim yapmalarını sağlamak ve arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bir fonda topluyor.Fonda biriken bu para, arıcıların bal sağım makinesi, modern arı kovanı, bal dinlendirme kazanı ve benzeri ekipmanlarının yenilenmesi amacıyla arıcılara geri döndürülüyor. Böylece Türkiye'de arıcılığın gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.