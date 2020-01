BEE'O Propolis'ten yeni yılda çekiliş kampanyası

BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yılbaşına özel bir kampanya düzenlediklerini belirterek, beeo.com.tr'den tek seferde yapılacak her 200 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan çekiliş ile şanslı 3 kişiye akıllı cep telefonu, 5 kişiye mutfak robotu, 10 kişiye ise smoothie makinesi hediye edeceklerini bildirdi.Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, BEE'O olarak tüketicilerin memnuniyetini her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, rotalarını değişen beklenti ve isteklere göre belirlediklerini kaydetti.Samancı, "Yılbaşına özel bir kampanya düzenliyor ve birbirinden değerli hediyelerle yeni yılda insanların yüzünde bir gülümseme bırakmak istiyoruz. Bunun için beeo.com.tr'den tek seferde yapılacak her 200 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan çekiliş ile şanslı 3 kişiye akıllı cep telefonu, 5 kişiye mutfak robotu, 10 kişiye ise smoothie makinesi hediye olarak verilecek." ifadelerini kullandı.BEEO'yu farklı kılan birçok parametrenin olduğuna dikkati çeken Samancı, şunları kaydetti:"Doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş saf propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi yüzde 100 doğal arı ürünleri ile fark yaratarak, sektörün lider üreticileri arasında yer alıyoruz. Ayrıca Türkiye'de ilk kez 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile ürettiğimiz bu katma değerli ürünleri 13 ülkeye ihraç ediyoruz. Ürünlerimizi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr üzerinden ayrıca 25 bin eczane ve 2 bin perakende satış noktasıyla tüketicimizle buluştururken aynı başarıyı yurt dışında da sürdürüyoruz. Amerika'da ise e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden; ayrıca Amazon, CVS, Wallmart, E-bay'de dahil 3 bin 500 perakende satış noktasında yer alıyoruz."Samancı, arı ürünlerinin üretimine kazandırdıkları standartların yanı sıra dağıtımda da geliştirdikleri yeniliklerin, başarılarında büyük pay sahibi olduğuna inandıklarını vurguladı.