BEE'O UP Propolis'ten sprey

BEE'O UP Propolisli sprey, Türkiye 'nin ilk ve tek sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilmiş inovasyon ödüllü yerli propolisini içeriyor.BEE'O'dan yapılan açıklamada, propolisin; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi doğal bir arı ürünü olduğu, propolisin kovandan çıktığı ham hali ile tüketilemeyeceği, insan tüketimine uygun hale getirilmesi için ekstrakte edilmesi, yani özütlenmesi gerektiği, özütleme işleminde propolisin içerisindeki fenolik ve flavonoid bileşenlerin ekstrakte edildiği hatırlatıldı.Açıklamada, "BEE'O UP Propolis, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te geliştirdiği, TÜBİTAK inovasyon ödüllü ve patentli özütleme yöntemi ile propolisin içerisindeki değerli fenolik ve flavonoid bileşenleri maksimum düzeyde korur." denildi.BEE'O UP Propolisli spreyin Türkiye'nin ilk ve tek sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilmiş inovasyon ödüllü yerli propolisini içerdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Anadolu coğrafyasının değerli endemik bitkilerinden elde edilen ve yüksek biyolojik aktiviteye sahip Anadolu propolisi içeren bu ürün, ham bal ve mentolün de etkisi ile ferahlatıcı, boğaz kuruluğunu giderici ve ağız içi kokusunu engelleyici etkiye sahiptir. Katkı, koruyucu içermeyen bu doğal formülü hem çocuklar hem de yetişkinler rahatlıkla kullanabilir. Mevsim geçişlerinde doğal ürünlere ihtiyaç artmakta ve doğal gıdalarla sağlıklı beslenme iklim değişimlerine vücudun adapte olmasını kolaylaştırmaktadır. Ham bal ve propolis ile formülü edilmiş bu doğal ürün, beslenmeye sağladığı katkılar ile mevsim geçişlerinde de herkesin en önemli desteği olmaya devam edecek."Açıklamada, BEE'O UP Propolisli spreyin sadece eczanelerden satışa sunulduğu bildirildi.