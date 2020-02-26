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Beğendiği çantayı böyle çaldı

Denizli'de bir şahsın, çantacı dükkanında incelediği çantalardan birini seçip çalma anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

26.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:35Beğendiği çantayı böyle çaldı
'de bir şahsın, çantacı dükkanında incelediği çantalardan birini seçip çalma anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

'de meydana gelen olayda, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolda yürüdüğü sırada bir çantacı dükkanını gözetledi, ardından çantaları incelemeye başladı. Sonrasında beğendiği çantaya yavaş yavaş yaklaşan şahıs, çantayı eline alarak bakmaya başladı. Şüpheli, daha sonra dükkan içerisinde kimsenin olmadığını fark edince beğendiği çantayı alarak koynuna saklayıp, hızla dükkandan uzaklaştı. Şahsın çantayı çalma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Dükkan çalışanlarından biri durumu fark ederek iş yeri sahibi ile birlikte etrafı kontrol etmeye başladı. Ardından güvenlik kameralarına bakan iş yeri çalışanları, hırsızlığı tespit etti.

İş yeri sahibinin ihbarda bulunması ile olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Öte yandan, olayın bir görgü tanığı ise çalınan çantayı dakikalar önce kendisinin gördüğünü ve beğendiğini İhlas Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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