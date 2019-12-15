Begüm Akkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu büyük beğeni topladı

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde bir türlü istediği sonucu elde edemeyen Kurşun dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Dizide 'Tomris' karakterine hayat veren Begüm Akkaya, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta sosyal medyayı salladı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Kurşun dizisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Begüm Akkaya, son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. Dumanlı göz makyajıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah bluzuyla büyük beğeni topladı.
ÜNLÜLER DE BOL EMOJİLİ YORUMLAR BIRAKTI
Güzel oyuncunun cesur paylaşımına Cansu Tosun, Şebnem Bozoklu ve Funda Eryiğit gibi isimler de sessiz kalmadı ve bol emojili yorumlar bıraktı.
Instagram'da 49 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, kusursuz fiziğini gözler önüne seren pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.