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Begüm Akkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan Kurşun dizisinde 'Tomris' karakterini canlandıran Begüm Akkaya, derin göğüs dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.

15.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:45

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde bir türlü istediği sonucu elde edemeyen Kurşun dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Dizide 'Tomris' karakterine hayat veren Begüm Akkaya, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta sosyal medyayı salladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kurşun dizisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Begüm Akkaya, son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. Dumanlı göz makyajıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah bluzuyla büyük beğeni topladı.

ÜNLÜLER DE BOL EMOJİLİ YORUMLAR BIRAKTI

Güzel oyuncunun cesur paylaşımına Cansu Tosun, Şebnem Bozoklu ve Funda Eryiğit gibi isimler de sessiz kalmadı ve bol emojili yorumlar bıraktı.

Instagram'da 49 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, kusursuz fiziğini gözler önüne seren pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Begüm Akkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu büyük beğeni topladı

Begüm Akkaya, TV, Magazin


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